El cineasta baleado por Alec Baldwin rompe el silencio tras la muerte de Halyna Hutchins

El director de cine de “Rust” Joel Souza, quien se está recuperando después de recibir un disparo con una pistola de utilería disparada por el productor y actor Alec Baldwin el jueves mientras filmaba, dijo que está “destrozado por la pérdida de mi amiga y colega”, la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien fue asesinada. como resultado del mismo accidente en el set de filmación.

Por NBC News

“Ella era amable, vibrante, increíblemente talentosa, luchó por cada centímetro y siempre me empujó a ser mejor”, dijo Souza en un comunicado a NBC News.

Hutchins trabajaba como director de fotografía de “Rust” junto a Souza en Santa Fe, Nuevo México, cuando Baldwin disparó un arma de fuego en el set. Hutchins fue trasladada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde fue declarada muerta, mientras que Souza fue llevada al hospital en ambulancia, dijeron las autoridades.

“Mis pensamientos están con su familia en este momento tan difícil”, dijo Souza.

Matt Hutchins, el esposo de Halyna, habló sobre la tragedia el viernes en su primera publicación en las redes sociales desde la muerte de su esposa.

“Halyna nos inspiró a todos con su pasión y visión, y su legado es demasiado significativo para resumirlo en palabras”, tuiteó junto con una foto de su difunta esposa y su hijo. “Nuestra pérdida es enorme y les pedimos a los medios que respeten la privacidad de mi familia mientras procesamos nuestro dolor. Agradecemos a todos por compartir imágenes e historias de su vida”.

Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my family’s privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja

— Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021