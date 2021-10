Dos niños muertos y ocho heridos tras accidente de carreras en Texas

Dos niños murieron y otros ocho resultaron heridos en un evento de carreras de resistencia en Texas cuando un conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una multitud de espectadores el sábado.

Dos niños, de 6 y 8 años, murieron en un evento popular vespertino llamado “Airport Race Wars 2” que atrajo a miles al aeropuerto de Kerrville-Kerr County, dijo el Departamento de Policía de Kerrville en un comunicado el sábado por la noche .

Alrededor de las 3:20 pm, un conductor aceleraba por la pista cuando perdió el control, “chocando contra vehículos estacionados y golpeando a los espectadores que estaban observando las carreras”, dijo la policía.

Cuatro víctimas, de 26 a 46 años, fueron trasladadas en avión a hospitales cercanos desde el lugar, que está a unas 60 millas al noroeste de San Antonio, según el comunicado. Uno de los heridos, una mujer de 46 años, fue trasladado al Centro Médico Universitario y permanece en estado crítico, según la policía.

Otros dos niños, un niño de 4 años y una niña de tres meses, fueron transportados al Centro Médico Regional Peterson para evaluaciones de precaución, dijo la policía.

El conductor de 34 años fue llevado al Centro Médico de San Antonio y se encuentra en condición estable.

