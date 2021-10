Nasa restableció contacto con el róver Perseverance tras dos semanas de silencio (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La NASA anunció el retorno de señales del róver Perseverance mediante un video que muestra al vehículo recolectando imágenes de Marte en blanco y negro.

Por RT

A finales de septiembre, la agencia espacial estadounidense había comunicado que dejaría de enviar comandos a sus misiones en Marte mientras ambos planetas se encuentren en lados opuestos del Sol, es decir, entre el 2 y el 16 de octubre.

Este fenómeno, que ocurre cada dos años, es conocido como conjunción solar de Marte y, mientras dura, el Sol obstaculiza la comunicación directa entre el planeta y la NASA. Esto se debe a que el astro expulsa gases ionizados calientes que se extienden por el espacio, y que pueden interferir en las señales de radio si los ingenieros intentan comunicarse con las naves durante este periodo.

Por lo tanto, se decidió enviar al róver comandos simples autónomos mientras dure la conjunción solar. Uno de ellos fue el de captar nuevos sonidos con sus micrófonos.

Solar conjunction is over and I’m ready to get rolling again. Nothing like the feel of Mars under your wheels.

Latest images: https://t.co/Ex1QDo3eC2

?(Sol 200 drive): https://t.co/JnELQV2rOy pic.twitter.com/D3vZSD99qT

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) October 19, 2021