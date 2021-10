La historia de la “niña más bella del mundo”: Hoy tiene 20 años y enfrenta GRAVES problemas de salud (FOTOS)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Thylane Blondeau se hizo famosa en el año 2005, cuando fue bautizada como la ‘niña más bella del mundo’, y con tan solo cuatro años fue protagonista indiscutible de un desfile de Jean Paul Gaultier. Así lo reseñó 20Minutos.

Ahora, Blondeau tiene 20 años. Es hija del futbolista Patrick Blondeau y la actriz, presentadora y diseñadora Véronika Loubre.

Tal y como prometía cuando niña, ahora es una de las modelos más reconocidas del mundo de la moda, y es habitual verla recorrer las pasarelas más célebres y aparecer en los desfiles más importantes.

Thylane Blondeau continúa apareciendo también en las portadas de revistas, además de ser embajadora de marcas como L’Oreal o imagen del perfume Lolita Lempicka.

Pero ahora vuelve a ser noticia por un problema de salud, que ella misma ha revelado a sus más de 4,6 millones de seguidores en Instagram.

“No estaba segura de publicar esto, pero aquí estamos. Hace un año tuve una operación de emergencia por un quiste ovárico que me había explotado en el estómago. Tres meses después, mi barriga comenzó a dolerme de nuevo y al principio todos pensamos que era por la operación. Este año vi a tres ginecólogos diferentes, he visitado más de cuatro centros de radiología en París y todos dijeron lo mismo, ‘no te preocupes, no tienes nada, todo está en tu cabeza”, dijo la joven modelo.

“Hace cuatro días fui a urgencias porque me dolía tanto la barriga que no podía soportarlo más, y me dijeron que todo estaba bien y que tenía un quiste y tendría que hacerme un chequeo en dos o tres meses. Al día siguiente tuve esta cita con un médico increíble (O. Kadoch) quien vio directamente que tenía un quiste de 5,6 cm que estaba tocando mi ovario, por lo que me envió a hacerme pruebas y una hora después el doctor me llamó y me pidió que fuera directamente al hospital para hacer una operación de emergencia”, dijo.

“Hoy finalmente me siento mejor. Finalmente me siento libre. Realmente pensé que estaba loca por quejarme de mi estómago durante tanto tiempo. Feliz de que nunca me he rendido”, añadió la modelo.

“De esta experiencia he aprendido que cuando te duele el cuerpo, no lo dejes pasar y ocúpate de él, debes ver a diferentes médicos hasta que algunos de ellos encuentren el problema y lo sanen. Cualquier dolor, incluso los más pequeños, puede ocultar algo mucho más importante”, concluyó.