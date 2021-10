Empresa de EEUU vendió acciones de una carta de Pokemón por más de 200 mil dólares

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La compañía estadounidense de “inversión alternativa” Otis está vendiendo acciones de una rara y valiosa carta de Pokémon, cuya capitalización en el mercado, según esa empresa, es de 236.800 dólares.

Por RT

Se trata de una de las primeras tarjetas tarjetas Charizard, que salió en 1999. Este objeto holográfico es “considerado el ‘santo grial’ de las cartas Pokémon”, afirma la compañía en su cuenta de Twitter.

Según el portal Vice, inicialmente las acciones se venderán por 10 dólares la unidad. Las primeras ediciones de esos naipes se han convertido en una “insignia del juego de cartas coleccionables Pokémon”, y algunos de esos artículos se han vendido por cientos de miles de dólares.

The 1999 1st Edition Holographic Charizard is widely considered the holy grail of Pokémon cards.

Today at 12PM ET, we will be dropping a PSA 10 copy of the card at a $236,800 market cap.

Here’s why we’re excited: pic.twitter.com/wcXl2SR2JZ

— Otis (@withotis) October 26, 2021