Imitador de “Scarface” en TikTok es acusado de acribillar a su esposa y a otro hombre

Un comediante e imitador de 29 años, conocido como “JinnKid” en TikTok, plataforma en la que cuenta con casi un millón de seguidores, fue arrestado por las autoridades de California, Estados Unidos, donde está siendo imputado por el asesinato de su esposa y otro sujeto.

lapatilla.com

El reportero de NBC en San Diego, Artie Ojeda, informó hace dos días en Twitter que se había producido un doble asesinato en East Village.

East Village Double Murder. Prosecutor says Ali Nasser Abulaban, 29, installed an app on his daughter’s iPad to stalk and monitor his wife. He’s charged with shooting and killing his wife and her friend. Prosecutor says he’s social media influencer known online as JinnKid. #nbc7 pic.twitter.com/sRbF4SexNw

— Artie Ojeda (@ArtieNBCSD) October 26, 2021