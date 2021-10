Elon Musk planea invertir el dinero que le quiere hipotecar el Congreso de EEUU en misiones a Marte

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los senadores evalúan un impuesto del 23,8 % de las ganancias guardadas en grandes portafolios de acciones.

Por rt.com

La persona más rica del mundo, Elon Musk, ha declarado que pretende usar su dinero para “llevar a la humanidad a Marte y preservar la luz de la conciencia” mientras el Congreso sopesa la imposición de tributos a los multimillonarios, cuya medida recaería en primer lugar sobre el director general de SpaceX.

El comentario de Musk fue publicado en su cuenta de Twitter en respuesta al tuit del reportero de The Washington Post, Christian Davenport, en el que el periodista señaló que los fondos que los demócratas intentan cobrar al empresario de origen sudafricano y a la segunda persona más rica del planeta, Jeff Bezos, alcanzarían para una misión al planeta rojo.

My plan is to use the money to get humanity to Mars and preserve the light of consciousness

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2021