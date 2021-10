Tiroteo en conjunto residencial dejó una mujer fallecida en Doral, Miami (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Departamento de Policía de Doral, al sur de Florida, Estados Unidos, emitió una alerta en redes sociales luego que este jueves 28 de octubre se presentara un tiroteo en un conjunto residencial.

“Confirmado: una mujer murió y un hombre resultó herido después de que alguien abrió fuego dentro de la comunidad de Grand Bay Estates en Doral”, informó en Twitter Christian de la Rosa, corresponsal de Local 10 News.

Confirmed: One woman is dead and a man is injured after someone opened fire inside the Grand Bay Estates community in Doral tonight. A manhunt is underway for the killer #BreakingNews @WPLGLocal10 pic.twitter.com/eptH83wcbD

— Christian De La Rosa (@delarosaWPLG) October 29, 2021