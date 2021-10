Así fue el cierre del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tras recibir una alerta de seguridad (VIDEOS)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) para realizar un operativo policial. Así lo reseñó Los Angeles Times.

Cerca de las 7:30 PM, un miembro del personal del aeropuerto afirmó que algunas personas dieron la voz de alarma ante la presencia de una “persona con un arma de fuego” en una de las terminales y se procedió a la evacuación de al menos 300 personas a las pistas.

La policía detuvo a dos personas para realizar más investigaciones, reportó LAX Airport. No se hicieron disparos ni se recuperaron armas.

Durante la evacuación, dos personas sufrieron de heridas leves por lo que fueron atendidas por elementos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Otra tercera persona fue enviada al hospital, para una mejor atención.

Breaking: @RoadSageLA reports a panic leads people onto runway 24L at @flyLAXairport causing an FAA ground stop. One person in custody, two injured. Unknown reason for scare. More than 100 travelers are standing along taxi way near terminal 1, gate 5. pic.twitter.com/bTvGXgsxmY

A las 8:19 horas, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles anunció la reanudación de los vuelos en la parte sur; en la parte norte se mantiene sin operaciones.

Autoridades de LAX pidieron a los viajeros verificar el estado de su vuelo y estar atentos a las indicaciones de la Policía; las autoridades investigan el incidente.

#BREAKING: A security incident Wednesday night at LAX prompted evacuations and flights being grounded. The FAA has since opened the south side of the airfield to flights. According to authorities, one person is in custody. pic.twitter.com/U0RcimKoep

— CBS Los Angeles (@CBSLA) October 29, 2021