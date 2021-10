Comunicado de Al Sadd zanjó las aspiraciones del Barça con Xavi Hernández

Un nuevo comunicado del equipo catarí, Al Sadd, planea echar por tierra las esperanzas del FC Barcelona con el entrenador catalán Xavi Hernández, amado por la aficción culé.

“En respuesta a lo que está circulando recientemente, la dirección del Al Sadd reafirma que Xavi tiene un contrato de dos años con el club y está totalmente enfocado en los próximos partidos del equipo, para mantener nuestro liderazgo en la cima de la liga y defender el título”, reza el mensaje del conjunto árabe en sus redes sociales.

Por tal motivo, el club azulgrana deberá seguir buscando un nuevo director técnico que asuma tras el despido del holandés Ronald Koeman.

In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/dJP4g0xZBx

— ? #76 Al Sadd SC | ???? ???? (@AlsaddSC) October 29, 2021