“Es bueno estar de regreso”: Joe Biden se reunió con el papa Francisco en una histórica visita (VIDEO)

El presidente de EEUU, Joe Biden se reunió con el papa Francisco en el Vaticano este viernes 29 de octubre. El encuentro es el primero para Biden como mandatario del país norteamericano.

A su llegada, destacó “Es bueno estar de regreso”, señaló un sonriente Biden, y bromeó: “Soy el marido de Jill”, con los funcionarios del Vaticano en las afueras del palacio papal en el Vaticano.

En la delegación estadounidense estaban el secretario de Estado, Antony Blinken; el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y la primera dama, Jill Biden, que vistió un traje azul oscuro con mantilla.

Después de esta primera reunión con Francisco como presidente de Estados Unidos, Biden se encontró con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin.

La duración de la visita denota el interés del pontífice por este encuentro con un presidente católico de EEUU. La reunión que mantuvo el papa con el entonces presidente Donald Trump se prolongó unos 30 minutos, mientras que con Barack Obama estuvo cerca de 50.

Durante el tradicional intercambio de regalos, el papa Francisco entregó a Biden una cerámica que representa a un peregrino, sus escritos y su mensaje para la Jornada de la Paz.

Por su parte, el mandatario estadounidense regaló al papa una casulla bordada a mano de 1930, de la Compañía de Jesús, y que pertenece a la colección de la Iglesia de la Santa Trinidad de Washington.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, había adelantado en un comunicado que hablarían de cómo “trabajar conjuntamente” para “poner fin a la pandemia de covid-19, encarar el cambio climático y el cuidado de los pobres”.

El Vaticano no suele informar con anterioridad a los encuentros y se espera que emita un comunicado.

Con información de EFE

"It's good to be back", says a smiling President Joe Biden, and jokes, "I'm Jill's husband", with Vatican officials just outside the papal palace at the Vatican. pic.twitter.com/Pn5gjDhCbG

— EWTN News (@EWTNews) October 29, 2021