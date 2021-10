Republicanos arremeten contra Biden por presunto plan de indemnizar a migrantes ilegales

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Representantes del Partido Republicano de EE.UU. arremetieron esta semana contra el presidente Joe Biden por su presunto plan de indemnizar a las familias que fueron separadas por las autoridades tras cruzar de forma irregular la frontera sur del país.

Por RT

El Gobierno de Biden está estudiando ofrecer a las familias que fueron separadas durante la Administración Trump una compensación de alrededor de 450.000 dólares por persona, según informa The Wall Street Journal con referencia a fuentes familiarizadas con el asunto.

Según el diario, los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos están examinando la posibilidad de realizar pagos que podrían ascender a cerca de un millón de dólares por familia, aunque las cifras finales podrían variar.

Durante los últimos meses, abogados de las familias de migrantes y juristas del Gobierno han estado discutiendo posibles indemnizaciones, señala el medio. No obstante, varios representantes de la Administración consideraron excesivos los importes de los pagos.

El pasado enero, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que representa a varias familias en una demanda por la política de tolerancia cero del Gobierno de Trump, emitió una declaración en la que instó a la Administración entrante de Biden a actuar rápidamente en este asunto señalando que “debe reunir a las familias separadas en EE.UU.”.

Tras asumir el cargo, Biden creó el Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Reunificación de las Familias, que, según los datos de septiembre, ha devuelto con sus padres a 50 niños. Asimismo, otros 2.171 menores fueron reunificados gracias a una orden judicial y a los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales.

No obstante, todavía quedan 1.727 niños apartados de sus familias, lo que constituye el 33 % de todos los identificados como separados de sus padres durante la Administración Trump.

Reacción de los republicanos

Tom Cotton, senador republicano por Arkansas, comparó esta medida con pagar “a un ladrón que entró en tu casa por el ‘trauma psicológico’ que sufrió durante el delito”. “Es el colmo de la locura”, afirmó en un comunicado publicado este jueves.

Por su parte, el congresista Steve Womack también calificó el plan de Biden de “locura”. “Recompensar a los inmigrantes ilegales con cientos de miles de dólares de los contribuyentes es el último insulto a los ciudadanos respetuosos con la ley”, escribió el político republicano en su cuenta de Twitter.

