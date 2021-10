Asesino serial en Reino Unido intentó incriminar a una de sus victimas dejando una nota de suicido falsa

El asesino en serie, Stephen Port, intentó incriminar a una de sus víctimas colocando una nota de suicidio falsa en su cuerpo, según ha escuchado un jurado de investigación.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

Están surgiendo más detalles sobre cómo el depredador sexual con drogas intentó cubrir sus huellas durante su ola de asesinatos en 16 meses.

La investigación está analizando si la policía podría haber hecho más para detener a Port, ahora de 46 años, obsesionado con la pornografía, que mató a cuatro personas entre 2014 y 2015 y ahora está en la cárcel.

Buscando distanciarse de la muerte de su segunda víctima, Gabriel Kovari, Port garabateó una nota de disculpa y la colocó en el cadáver de su tercera víctima, Daniel Whitworth, de 21 años, para que pareciera un aparente homicidio-suicidio.

Los asesinatos ocurrieron con tres semanas de diferencia en circunstancias casi idénticas, a poca distancia del piso de la planta baja de Port en Barking, al este de Londres.

La nota leída al jurado de la investigación decía:

“Lo siento por todos, principalmente por mi familia, pero no puedo continuar. Le quité la vida a mi amigo Gabriel Kline (el señor Kovari). Estábamos divirtiéndonos en casa de un amigo y me dejé llevar y le di una inyección de G (GHB también conocida como éxtasis liquido).

Mientras teníamos relaciones sexuales, no me di cuenta de que había dejado de respirar. Intenté todo para que volviera a respirar pero ya era demasiado tarde. Fue un accidente, pero me culpo por lo que pasó y no le dije a mi familia que salí.

Sé que iría a prisión si voy a la policía y no puedo hacerle eso a mi familia y al menos así al menos podré estar con Gabriel de nuevo.

Espero que me perdone. Por cierto. Por favor, no culpes al chico con el que estuve anoche.

Solo tuvimos sexo luego me fui. No sabe nada de lo que he hecho. He tomado lo G que me quedaba con somníferos, así que si me mata es lo que me merezco.

Me siento mareado hace 10 minutos, así que espero que entiendas lo que escribo. Dejé caer mi teléfono de camino aquí, así que debería estar en el césped en algún lugar.

Lo siento por todos.

Amor siempre.

Daniel PW “.