Senador Durbin tras reunión con Guaidó: Estoy con los venezolanos en su esfuerzo de construir un mejor futuro

Dick Durbin, Bob Menéndez y Tim Kaine, principales senadores demócratas de Estados Unidos, sostuvieron este viernes un encuentro con el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó donde abordaron la crisis generada por la dictadura de Maduro.

En ese sentido, el senador Durbin destacó este sábado a través de sus redes sociales, la oportunidad de haber conversado con el mandatario venezolano, a quien le ratificó su apoyo por la gesta democrática que lidera en Venezuela.

De igual forma, aseveró que continuará apoyando el esfuerzo patriótico de todos los venezolanos para construir un mejor futuro para el país.

«Disfruté de tener la oportunidad de hablar con @jguaido a principios de esta semana. Contra todo pronóstico, él y muchos otros continúan un esfuerzo patriótico para construir un futuro mejor para su país. Sigo estando con él y con el pueblo venezolano en este esfuerzo», escribió.

Enjoyed having the chance to speak with @jguaido earlier this week. Against incredible odds, he and so many others continue a patriotic effort to build a better future for their country. I continue to stand with him and the Venezuelan people in this effort. pic.twitter.com/m8mO0leSNS

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) October 30, 2021