Sin control: James Rodríguez expulsado tras agredir al árbitro en la derrota de su equipo el Al Rayyan (Video)

James Rodríguez jugó su cuarto partido con el Al Rayyan de Catar y pese a que contribuyó para asistir el gol del descuento de su equipo, poco pudo hacer cuando vio la cartulina roja al término del encuentro que su equipo perdió 2-1 en condición de visitante contra el Al Arabi SC por la octava fecha de la Stars League.

La única expulsión que James Rodríguez había recibido en el profesionalismo había sido el 18 de septiembre de 2011 cuando jugaba en el Porto y esta vez fue retirado de un campo de fútbol por segunda vez en su carrera tras reclamarle de manera efusiva y violenta al árbitro del partido por no haber expulsado en su lugar al delantero centro gabonés Aaron-Salem Boupendza, quien sin ánimos de jugar la pelota lo interceptó en el aire y lo golpeó con su rodilla izquierda muy cerca del área del club local.

Mientras ambos futbolistas se revolcaban en el terreno de juego tras una serie de rebotes que le negaron el empate al Al Rayyan en el tiempo de adición sobre el minuto 90+5, el colegiado no le sacó tarjeta al africano que cometió la imprudencia contra Rodríguez Rubio, haciendo que el cucuteño se enfureciera aún más y le reclamara de manera desmedida en un cara a cara que acabó con expulsión en su contra por doble amarilla.

Sus compañeros Steven N’Zonzi y Yacine Brahimi vieron una sola amarilla en medio de la batalla campal que se armó ante la mirada atónita de los espectadores del Grans Hamad Stadium de Doha, Catar. Al finalizar, el colombiano empujó hasta a los jugadores de su propio equipo e incontenible en su furia empezó a aplaudirle al árbitro de forma sarcástica al sacarlo del partido.

The reason #JamesRodriguez was sent off in today's #alrayyan match.

what do you think about this?

La razón por la que James fue expulsado en Al Rayyan el partido de hoy.

¿Qué piensan al respecto? pic.twitter.com/E7C3D6Xw1S

— Al Rayyan ENG/ES (@AlRayyanscEng) October 30, 2021