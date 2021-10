Las mejores IMÁGENES de Trump y Melania en el cuarto juego de la Serie Mundial

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania asistieron al Juego 4 de la Serie Mundial entre Astros y Braves en el Truist Park de Atlanta e incluso fueron captados en video realizando el ‘Tomahawk Chop’, un movimiento de brazos tradicional entre los seguidores de la franqucia, que ha levantado polémica de manera reciente por evocar a los Nativos Americanos.

Por: Espn

“Espero estar en la Serie Mundial en Atlanta esta noche” dijo horas antes Trump mediante un comunicado y añadió que que, junto con la exprimera dama, deseaban una hermosa velada viendo a dos grandes equipos”.

De acuerdo con con información de USA Today, Donald Trump no se sentó con el equipo o los oficiales de la MLB, sino que le fue otorgado un espacio propio.

“Donald Trump llamó a la MLB y quiso asistir al juego (…) Nos sorprendió bastante. Por supuesto, dijimos que sí. “, dijo el CEO Terry McGuirk al medio citado. ”

El último evento de MLB al que Donald Trump asisitó fue al Juego 5 de la Serie Mundial 2019 entre Nationals y Astros en Wahsington D.C. En aquella ocasión, el público lo abucheó e hizo cánticos de “que lo encierren”, cuando apareció en las pantallas del estadio para saludar a los veteranos.

