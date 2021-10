Una mujer casi tira a la basura un diamante de dos millones de dólares creyendo que era una baratija (FOTO)

Una mujer de 70 años que acostumbra a comprar todo tipo de artículos en mercadillos había estado limpiando su casa en Northumberland (Inglaterra, Reino Unido) cuando se encontró con una piedra preciosa del tamaño de una moneda de una libra esterlina (2,3 centímetros).

Por RT

Creyendo que era una baratija, la mujer a punto estuvo de tirarla a la basura, aunque finalmente decidió llevar la bolsa de joyas a una casa de subastas de la ciudad, donde uno de los miembros del equipo sugirió “de casualidad” examinar la joya que, esperaban que fuera una imitación.

La ‘baratija’ que resultó ser un diamante de 34 quilates valorado en aproximadamente 2,7 millones de dólares fue enviada a Amberes, donde fue certificado por Diamond Grading Laboratory.

La pieza, etiquetada como ‘Piedra secreta’ debido a la historia de descubrimiento, será subastada el próximo 30 de noviembre por la casa Featonby en Londres.

A diamond geezer – Mark Lane of Featonby’s auctioneers in #NorthShields gets a client’s diamond ring, mixed in with a box of costume jewellery, valued at about £2m. It’s now safely stored in Hatton Garden and it’s to go under the hammer at the end of November ?? pic.twitter.com/fPRt4mVQiU

— TYNEMOUTH LODGE (@hughieprice) October 29, 2021