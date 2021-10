Khloé Kardashian reveló que dio positivo por Covid-19 por segunda vez

La empresaria Khloé Kardashian dio una mala noticia para todos sus seguidores y para su familia, que confiaba que podrían celebrar juntos, como cada año, Halloween, que a todo el clan le encanta por la posibilidad de dejar volar su creatividad en cuanto a los disfraces y lo adornos en sus casas. Así lo reseñó Quién.

Pero ahora será imposible que dos de sus integrantes estén presentes en los festejos y tampoco podrán pedir el tradicional trick or treat, tristemente Khloé compartió en su cuenta oficial de Twitter que se enfermó una vez más de Covid-19 y que su hija True también se contagió.

Hi guys I wanted to let you know True and I tested positive for Covid. I’ve had to cancel several commitments and I’m sorry I won’t be able to make those happen. Luckily I have been vaccinated so all will be ok. We will be over here in quarantine and following current guidelines.

— Khloé (@khloekardashian) October 29, 2021