¿Amenaza para la región? Fanb tendrá los primeros drones artillados de Sudamérica

“Para potenciar nuestro poder disuasivo”, así se refiere la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al ANSU 100, el primer dron artillado de Sudamérica y desarrollado en el país.

lapatilla.com

Este modelo de dron fue desarrollado por la Empresa Aeronautica Nacional (Eansa) como parte de una actualización del proyecto Arpia que se realiza en Cavim.

El régimen chavista tendría así, el primer dron armado en toda la región, pero ¿esto supondría una amenaza?

