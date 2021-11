Los mejores memes de Reik y Mariah Carey por el inicio de noviembre

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Este lunes comenzó el penúltimo mes del año y como es una costumbre, se considera como el inicio de la navidad por la canción de Mariah Carey All I Want for Christmas is You y también como una fecha triste por la reconocida canción del grupo Reik, Noviembre Sin Ti. Los internautas crean una gran variedad de memes que hacen referencia a estos temas musicales.

Por Infobae

El clásico villancico de la cantante se volvió tendencia en las redes sociales y Mariah también se unió a sus fanáticos para darle la bienvenida a la navidad, por lo que en la madrugada de este lunes Carey compartió un video donde se pueden ver los arreglos de Halloween con tres calabazas talladas con la frase “It´s not time” (aún no es el momento), pero la artista apareció con un vestido rojo y un bastón de dulce para aplastar una calabaza y formar la palabra “It´s time” (es el momento) para “oficialmente” comenzar esta festividad.

Este tema se estrenó en 1994 en un álbum navideño, de acuerdo con información de la disquera, la cantante solo tardó 15 minutos en crear este tema que actualmente cuenta con más de 900 millones de reproducciones en Spotify.

Carey ha mencionado en diversas entrevistas que este disco le hacía mucha ilusión, pues es una persona muy festiva y ha cantado villancicos desde que era pequeña y con este especial quiso renovar los clásicos cantos y hacer una versión más divertida y actualizada. En 2019 Mariah realizó un dueto con Justin Bieber para darle un toque diferente al villancico e incluso ha sido interpretado por otros grandes cantantes como Ariana Grande, Kylie Minogue e incluso por My Chemical Romance.

¡Buen día! Comienza el mes de noviembre y sabéis que significa eso, ¿no? All I want for Christmas, is you ?#FelizLunes pic.twitter.com/h7f7ggApo4 — Returned ? (@FC_Returned) November 1, 2021

De acuerdo con el sitio Celebrity Neth Worth, una página web que publica las estimaciones financieras de diversos artistas, la cantante recibe entre 600 mil y un millón de dólares en estas fechas por el concepto de derechos de autora, sin contar las otras versiones del tema y algunos acuerdos publicitarios que tenga.

El 24 de noviembre de 2019 la canción recibió tres récords del Libro Guiness por ser una de las canciones más exitosas y populares de la Navidad, por la canción interpretada por una mujer más reproducida en Spotify en 24 horas y la mayor cantidad de semanas en el Top 10 de la lista UK Singles

El 10 de noviembre de 2015, Carey publicó un libro infantil basado en la canción y para 2017 se habían vendido más de 750 000 copias. En ese mismo año se estrenó la película animada Mariah Carey’s All I Want for Christmas Is You

Por su parte, Noviembre Sin Ti es un tema escrito por Abelardo y Gustavo Vázquez. Este sencillo fue publicado en su primer álbum homónimo en el año 2005. Esta canción de la agrupación es la más reproducida durante este mes y habla de la tristeza de una relación que concluyó en el penúltimo mes del año y en esas mismas fechas se habían prometido a quererse por siempre.

Evil Reik be like pic.twitter.com/hzSyNlhOo0 — Luisi ?????? (@lumenara_) November 1, 2021

Reik hoy || Mariah Carey pronto pic.twitter.com/3VQTuM1Bwe — tonio ? (@AntonioBVides) November 1, 2021

El video oficial de esta canción fue subido en el año 2009 y hasta este momento cuenta con más de 204 millones de reproducciones y en Spotify tiene poco más de 112 millones de reproducciones, aunque no es uno de los temas más reproducidos de la agrupación. Además ha logrado obtener ls certificación de 3 discos platino y un disco de oro.

Incluso hace unas semanas, Jesús Navarro interpretó el tema en La Voz Senior Colombia junto a su asesora Maía, por lo que se volvió tendencia en las redes sociales.

Reik mirandote muy decepcionado porque pones en tus estados que ya comenzó noviembre sin tí y a ti hace meses que te botaron y te pegaron los tarros. pic.twitter.com/RLUH4HFJAl — Asere ?? (@asere_memes) November 2, 2021

