Video captó el aterrador tiroteo durante una fiesta de Halloween en Houston

Una familia de Houston nunca pensó que no volvería a ver a su hija de 18 años después de que fue a una fiesta de Halloween durante el fin de semana.

Por ABC 13

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Aleksis Cantu murió y otros tres resultaron heridos en un tiroteo en una fiesta en el norte de Houston.

El video desde el interior de la fiesta muestra a los adolescentes tratando de encontrar un refugio mientras ocurrían los disparos.

“Oh, están peleando”, se oyó decir a un asistente justo antes de que sonaran los disparos.

El tiroteo ocurrió a las 12:45 am del domingo en una casa en la cuadra 1900 de Schilder Drive en el norte de Houston.

HPD Commanders and PIO are we en route to a shooting with multiple victims at a house party at 1909 Schilder in northeast Houston. Preliminary reports are one deceased and three transported to unknown conditions. No other info at this time. #HouNews pic.twitter.com/crb0jfZU0t

— Houston Police (@houstonpolice) October 31, 2021