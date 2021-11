La fuerte crítica de Scottie Pippen a Jordan por el documental “The Last Dance”

Posteado en: Deportes, Titulares

El 9 de noviembre estará disponible Unguarded, las memorias de Scottie Pippen, un libro que aspira a vender millones de copias en todo el mundo al contar desde una mirada única lo acontecido en su vida y en su carrera, durante la cual hizo historia con los Chicago Bulls en la década del 90 junto a Michael Jordan. En este contexto, la revista GQ tuvo acceso exclusivo a un fragmento de la publicación en la que el ex jugador de la NBA analiza la serie documental The Last Dance.

Por Infobae

El estadounidense de 56 años cargó directamente contra su ex compañero por la forma en la que se contaron aquellos años de gloria del equipo comandado por Phil Jackson y sostuvo que en lugar de hacer foco en el grupo, el documental se centró en su figura. “Los dos últimos episodios se emitieron el 17 de mayo. Al igual que los ocho anteriores, glorificaron a Michael Jordan sin dar elogios suficientes a mí y a mis orgullosos compañeros de equipo. Michael merece una gran parte de la culpa por eso. Los productores le habían otorgado el control editorial del producto final. El documental no podría haber sido publicado de otra manera. Él era el protagonista y el director”, apuntó.

Pippen se mostró muy molesto con este aspecto, sobre todo porque él esperaba una mirada diferente, o al menos eso le habían prometido cuando abrió las puertas de su hogar para prestar testimonio sobre una etapa que calificó como gloriosa y mágica de su vida. “Michael estaba decidido a demostrarle a la generación actual de fanáticos que él fue el más grande de todos durante su tiempo, y aún más grande que LeBron James, el jugador que muchos consideran no sólo su igual, sino superior. Así que Michael presentó su historia, no la historia del The Last Dance”.

La ex figura de la NBA, que conquistó seis anillos con los Bulls, contó cuál fue su impresión al ver los primeros ocho episodios de manera exclusiva antes del estreno, por cortesía de ESPN: “No podía creer lo que veía”, sostuvo y agregó: ”Una y otra vez, el foco de atención brillaba en el número 23. Incluso en el segundo episodio, que se centró durante un tiempo en mi difícil educación y mi camino poco probable hacia la NBA, la narrativa volvió a MJ y su determinación de ganar. Yo no era más que un accesorio. Su ‘mejor compañero de equipo de todos los tiempos’, me llamó. No podría haber sido más condescendiente si lo hubiera intentado”.

Disgustado por el exceso de protagonismo de Jordan, Pippen reconoció que eso le hizo rememorar algunos episodios de su etapa como integrante de aquel mítico equipo: “Cada episodio era el mismo: Michael en un pedestal, sus compañeros de equipo secundarios, más pequeños, el mensaje no era diferente de cuando se refirió a nosotros en ese entonces como su ‘elenco de apoyo’. De una temporada a la siguiente, recibíamos poco o ningún crédito cada vez que ganábamos, pero la mayor parte de las críticas cuando perdíamos”.

“Ahora aquí estaba yo, a mediados de mis cincuenta, 17 años desde mi último juego, viéndonos degradar una vez más. Vivirlo la primera vez fue bastante insultante”, disparó el ex jugador de los Bulls. “¿Cómo se atreve Michael a tratarnos de esa manera después de todo lo que hicimos por él y su preciosa marca? Michael Jordan nunca habría sido Michael Jordan sin mí, Horace Grant, Toni Kukoc, John Paxson, Steve Kerr, Dennis Rodman, Bill Cartwright, Ron Harper, BJ Armstrong, Luc Longley, Will Perdue y Bill Wennington. Pido disculpas a todos los que he dejado fuera”.

El ex alero, considerado como uno de los mejores 75 jugadores de la NBA de toda la historia según la propia liga, reveló que él no es el único de los ex jugadores que está molesto por cómo se llevó adelante la serie de 10 episodios que sigue disponible en Netflix. Asimismo, afirmó: “Para empeorar las cosas, Michael recibió USD 10 millones por su papel en el documental, mientras que mis compañeros de equipo y yo no ganamos ni un centavo, otro recordatorio del orden jerárquico de los viejos tiempos”.

El malestar de Pippen es evidente y en el fragmento filtrado de su libro revela que el propio Jordan le escribió luego de la publicación del documental, aunque se desconoce si mantuvieron una charla. Habrá que esperar al lanzamiento de su biografía para conocer su ese diálogo existió y cómo fue.