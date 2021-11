Lista de nombres de tormentas se agotó por tercera vez en la historia

A pesar de que aún queda un mes para que la temporada de huracanes en el Atlántico finalice este año, los meteorólogos ya se quedaron sin nombres para designar a las tormentas que todavía quedan por llegar. De ese modo, la tormenta subtropical Wanda, que se formó sobre el océano Atlántico el pasado fin de semana, se llevó el último nombre de la lista destinada a identificar los huracanes, obligando a los pronosticadores a recurrir a un sistema de nombres adicional por tercera vez en la historia, recoge The New York Times.

Por: Actualidad RT

Según la Organización Meteorológica Mundial, la misma situación ocurrió por primera vez en 2005 y se repitió en 2020. Esta vez, en 2021, Wanda ya se ha convertido en la vigésima primera tormenta de esta temporada, cuando en EE.UU. se registra una media de 14.

En ocasiones anteriores, los meteorólogos recurrían a las letras del alfabeto griego, pero a principios de este año la Organización Meteorológica Mundial puso fin a esta práctica, dejando a los especialistas escoger nombres de una lista complementaria. Asimismo, desde la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés) comunicaron este 1 de noviembre que, si se llega a formar otra tormenta antes de que se acabe la temporada de 2021, pasará a llamarse Adria.

Subtropical Storm Wanda is spinning in the central Atlantic and may become fully tropical before weakening later this week. “Wanda” is also the last name on the official 2021 Atlantic hurricane list so if another storm is named, it will be “Adria” from the WMO supplemental list pic.twitter.com/NGTvxFblJT

— National Weather Service (@NWS) November 1, 2021