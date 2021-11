Astronautas prueban “tacos espaciales” con los primeros pimientos cultivados en la Estación Espacial Internacional (FOTOS)

Los pimientos verdes y rojos forman parte del experimento Hábitat de Plantas 04, que la NASA comenzó en julio.

Por rt.com

La Estación Espacial Internacional (EEI) ha anunciado que se cultivó, de manera satisfactoria, los primeros pimientos en el espacio, como parte de uno de los experimentos “más desafiantes hasta la fecha”.

Los astronautas se deleitaron con “tacos espaciales” cuyo ingrediente estrella fue el pimiento chile de Nuevo México cultivado en la propia estación espacial. Estos pimientos verdes y rojos forman parte del experimento Hábitat de Plantas 04 (PH-4, por sus siglas en inglés) desarrollado por la NASA, que comenzó en julio.

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! ?). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5u pic.twitter.com/fJ8yLZuhZS

— Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021