Video: Lanzó una bomba molotov a un establecimiento en Brooklyn

Las imágenes de vigilancia publicadas por el FDNY muestran el momento en que alguien arrojó un cóctel molotov en una tienda de delicatessen de Brooklyn y cómo dos hombres salen corriendo de entre las llamas para salvar su vida.

Con información de Telemundo y NY1N

El video que fue publicado en la página Web de FDN, muestra la aparatosa explosión y cómo los empleados salen del fondo de la tienda, en medio del fuego, logrando escapar por segundos del siniestro.

Con la publicación del video, el comisionado de bomberos Daniel A. Nigro anunció también que los jefes de bomberos arrestaron a Joel Mangal, por “el presunto uso de dispositivos incendiarios improvisados, comúnmente conocidos como “cócteles molotov”, resultaron en la destrucción de la tienda de delicatessen de Brooklyn.

Fire Commissioner Daniel A. Nigro announced today that Fire Marshals have arrested Joel Mangal, 38, for the alleged use of improvised incendiary devices, commonly known as “Molotov Cocktails,” that resulted in the destruction of a Brooklyn deli. Read more: https://t.co/bjQy9e8LOU pic.twitter.com/gUGLxke3wG

— FDNY (@FDNY) October 31, 2021