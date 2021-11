Disparos y terror en Cancún: Sujetos ingresaron armados a un lujoso resort playero (VIDEOS)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Los vacacionistas en el Hyatt Ziva Riviera Cancún Resort en México se refugiaron en el lugar después de los informes de hombres armados irrumpiendo en la playa y un tiroteo activo el jueves.

Por: Breaking911 / Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Múltiples testigos y seres queridos preocupados acudieron a las redes sociales para dar la alarma.

Mike Sington, un ejecutivo senior de NBC Universal escribió en Twitter : “Todavía escondido en una habitación oscura en las profundidades del hotel. Otros invitados me dijeron que escucharon disparos. El complejo está aislado, le dijeron que un pistolero salió de la playa. Los empleados del hotel se abrazan “. – “A todos los huéspedes y empleados se les dijo que se agacharan, y todos nos llevan a escondites en Hyatt Ziva Riviera Cancún Resort. Tirador activo? ¿Terrorista o amenaza de secuestro? No nos están diciendo nada “.

All guests and employees taken out of hiding now and brought to lobby. Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Still no update from hotel. People are hugging each other and crying. pic.twitter.com/AqbYms3AUb

— Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021