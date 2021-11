EEUU ofrece recompensa de 10 millones de dólares por hackers rusos de DarkSide

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Estados Unidos anunció el jueves una recompensa de 10 millones de dólares para ayudar a encontrar a los líderes de la banda de ransomware (secuestro de datos) de alto perfil DarkSide, el más reciente intento de las autoridades para combatir los ataques de extorsión cibernética.

Washington culpó al grupo con sede en Rusia por el ataque en línea que obligó al cierre del oleoducto más grande en el este de Estados Unidos en mayo.

Los ataques ransomware se hacen aprovechando vacíos de seguridad de una empresa o un individuo para cifrar y bloquear sus sistemas informáticos y después exigir un rescate para desbloquearlos.

#Breaking: The @StateDept is offering rewards of up to $10 million for information that leads to the identification, arrest, or conviction of leaders of (or participants in) the DarkSide ransomware transnational organized crime group. https://t.co/6WrtKHb8vS pic.twitter.com/jr6qIeDLL7

— FBI (@FBI) November 4, 2021