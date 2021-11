“Maduro debería ser juzgado”, dijo el senador Cassidy tras inicio de investigación de la CPI

El senador estadounidense Bill Cassidy exhortó esta jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) a no confiarse del régimen de Nicolás Maduro para lograr justicia en Venezuela por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017.

Por lapatilla.com

A través de Twitter, Cassidy dijo: “67 personas murieron en protesta contra el régimen de Maduro en 2017. La CPI abrió una investigación, pero ¿por qué confía en que Maduro cooperará en su investigación?”.

Insistió sobre que “la justicia debería funcionar para aquellos que perdieron a sus seres queridos. Maduro debería ser juzgado, no alguien de confianza”.

67 people were killed protesting the Maduro regime in 2017. The @IntlCrimCourt opened an investigation, but why does it trust Maduro will cooperate in their probe?

Justice should work for those who lost loved ones. Maduro should be tried, not trusted. https://t.co/wFRpXE4LNx

— U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) November 4, 2021