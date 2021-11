Misterio en Oklahoma: Mujer de 80 años buscaba a su hijo desaparecido… y también se extravió

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una mujer de 80 años que salió a buscar a su hijo desaparecido y a su amigo también desapareció, y las autoridades están preocupadas por su bienestar luego de que los restos del amigo fueran encontrados esta semana en Oklahoma.

Por NBC News

Glenda Parton no ha sido vista desde el 25 de octubre, dijeron el Departamento de Policía de Pryor Creek y la Oficina del Sheriff del Condado de Tulsa . Su Kia Rio 2016 rojo fue encontrado al lado de la carretera al día siguiente.

Las autoridades dijeron que estaba buscando a su hijo de 59 años, Dwayne Selby, y a su amigo de 76 años, Jack Grimes, cuando desapareció.

Se confirmó que los restos humanos encontrados por los cazadores en Halloween eran los de Grimes, anunció la oficina del alguacil esta semana. Su causa de muerte fue declarada homicidio.

Grimes fue visto por última vez con Selby el 22 de octubre o alrededor de esa fecha, dijo el martes el alguacil del condado de Tulsa, Vic Regalado, durante una conferencia de prensa. Los dos se dirigían a un espectáculo de caballos en Fort Worth, Texas, cuando desaparecieron. El coche que conducían, un Ford Taurus rojo, había sido abandonado.

Regalado dijo el martes que Parton, Selby y Grimes eran parientes y que los tres estaban en el negocio de los caballos. Selby y Grimes vivían juntos, dijo.

