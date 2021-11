Dron cargado de explosivos impactó sobre la casa del primer ministro de Irak

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El primer ministro de Irak, Mustafá al Kazimi, resultó ileso de un “intento de asesinato” en la noche del sábado con un dron explosivo contra su residencia en la Zona Verde de Bagdad, indicaron su oficina.

