Murió uno de los antiguos vocalistas del mítico grupo UB40

El antiguo vocalista y miembro fundador del grupo de reggae británico UB40, que saltó a la fama en los 1980 con temas como “Red Red Wine”, ha fallecido a los 64 años tras una rápida enfermedad, indicó el sábado su actual grupo.

Terence Wilson, más conocido por su nombre artístico Astro, actuó con UB40 hasta 2013, cuando rompió con el grupo y creó UB40 featuring Ali Campbell and Astro.

“Estamos completamente devastados y con el corazón roto por tener que deciros que nuestro querido Astro falleció hoy debido a una muy corta enfermedad”, dijo su actual banda en Twitter el sábado por la noche.

