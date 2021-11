Boxeador sufrió un nocaut mortal y hacen responsable al árbitro por su deceso

El boxeo profesional africano está de luto. Taurai Zimunya, peso supergallo y de apenas 24 años, perdió la vida el lunes luego de recibir un duro KO en una pelea disputada el sábado pasado. Su contrincante de turno, Tinashe Majoni le propinó varios golpes con la guardia baja y le generó graves heridas. Ahora, en la búsqueda de un responsable, la culpa recayó sobre el árbitro.

Por: Olé

Un video del combate grabado por un celular se viralizó en las redes sociales días después del fallecimiento del joven púgil. En el mismo se puede apreciar a Taurai sin reacción y siendo brutalmente golpeado por Majoni arriba del ring. La contienda terminó en nocaut en el tercer round de los seis que estaban estipulados.

TRAGIC: A boxer has died after a referee failed to stop a fight where he was visibly unable to continue. Taurai Zimunya, 24, was hospitalised at Parirenyatwa Hospital following the non-title bout in Borrowdale on Sunday. The boxing board said it was "shaken" by the incident pic.twitter.com/OpkTbKMw8v

— ZimLive (@zimlive) November 1, 2021