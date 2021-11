El inquietante VIDEO de dos jóvenes realizando saltos de parkour entre edificios de 27 pisos

El parkour es una disciplina física que se puso de moda hace años en Francia y se expandió más tarde por todo el mundo. Consiste en correr, saltar y trepar por todo tipo de obstáculos urbanos que se encuentran por el camino, que a veces pueden ser peligrosos y por eso con el tiempo se ha calificado como un deporte de riesgo en algunos lugares.

Por: La Vanguardia

Decenas de personas han fallecido practicando esta afición, sobre todo aquellos que a la dificultad y el riesgo que ya tiene el parkour de por sí le añaden también el hacerlo en tejados de edificios. En estos casos, un mal salto o un tropiezo pueden terminar en tragedia.

Un final que podría haber sido igual de trágico para dos adolescentes en China que se dedicaron a realizar saltos de parkour entre pisos de 27 plantas de altura. Saltando por las azoteas y practicando los movimientos de esta disciplina física.

Un vecino de enfrente vio la temeridad que estaban practicando los dos menores y se dispuso a grabar toda la escena, dejándonos unas imágenes totalmente inquietantes no aptas para personas con vértigo. El vecino que vio las imágenes en directo sufrió momentos de verdadera tensión y miedo.

Would you dare? These two boys were spotted on the roof of a 27-storey building in China, with one of them jumping over the gap between two buildings. pic.twitter.com/UFakER8fhY

— South China Morning Post (@SCMPNews) November 2, 2021