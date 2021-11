Seguidores de Musk en Twitter lo animaron a vender 10% de sus acciones en Tesla

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Elon Musk preguntó a sus seguidores en Twitter si debía vender 10% de sus acciones en Tesla. ¿La respuesta? De los 3,5 millones de entre ellos que votaron entre sábado y domingo, 57,9% respondió “sí”.

“Estaba preparado para aceptar cualquier resultado”, indicó el empresario que usa regularmente la red social para realizar anuncios inesperados o comentarios sorprendentes. Aunque no precisó cuándo y cómo realizará la maniobra.

El excéntrico fundador del fabricante de vehículos eléctricos Tesla parece apuntar con el gesto a una nueva propuesta de los demócratas en el Congreso estadounidenses, que quieren aumentar los impuestos de los más ricos al gravar sus acciones, las cuales generalmente solo se gravan cuando son vendidas.

De momento la propuesta parece haber sido dejada de lado.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021