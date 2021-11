Noruega consideró que las elecciones en Nicaragua no fueron justas ni democráticas

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Noruega consideró este lunes que las elecciones generales en Nicaragua, organizadas por el régimen de Daniel Ortega, que impuso un quinto mandato, no fueron justas ni democráticas.

lapatilla.com

La cancillería de Noruega emitió un comunicado en su cuenta de Twitter, en el que mostraron su preocupación por los comicios en el país, tras las detenciones a candidatos presidenciales y la represión.

Asimismo, recomendaron un diálogo inclusivo para recuperar la democracia de Nicaragua.

“Eleccion en Nicaragua da motivo de preocupación. No se pueden tolerar las violaciones de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil. Tras los arrestos de políticos de la oposición, las elecciones no pueden considerarse justas ni democráticas. Es necesario un diálogo inclusivo para recuperar el futuro democrático”, mencionó la cancillería.

Election in #Nicaragua gives cause for concern. Human rights violations and repression of civil society cannot be tolerated. Following arrests of opposition politicians, elections cannot be considered fair nor democratic. Inclusive dialogue needed to recover democratic future. pic.twitter.com/xr6e9aXFn9

— Norway MFA (@NorwayMFA) November 8, 2021