¿Por qué varios medios instaron a desinstalar Google Chrome de los teléfonos Android?

Recientemente, en algunos medios, entre ellos la revista Forbes, aparecieron varios artículos instando a eliminar Google Chrome de los celulares. Este lunes, el portal PhoneArena disipó las dudas de los usuarios y explicó los motivos de este alboroto mediático.

Por: RT

Los llamamientos a desinstalar la aplicación del navegador surgieron después de que el investigador en ciberseguridad Tommy Mysk advirtiera en un artículo a finales de octubre que Chrome comparte por defecto los datos del acelerómetro (usado para la orientación del dispositivo) de sus usuarios de dispositivos Android con los sitios web que visitan. Asimismo, en un artículo previo el experto ya había realizado una advertencia similar relacionada con ‘apps’ de iPhone.

En vista de esta circunstancia, Mysk adjuntó un video en donde muestra cómo desactivar esa función de compartición de datos sin eliminar el navegador web.

Dear #Android users,

Chrome shares your motion sensor with all the websites you visit by default.

This video shows how you can disable it. Please do it now.

You can learn more about this here:https://t.co/zMbPpuX3VH#CyberSecurity #Privacy pic.twitter.com/riWNQUfxKB

— Mysk ???? (@mysk_co) October 29, 2021