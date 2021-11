Trabajadores de Nueva York tendrán cuatro horas de licencia paga para vacunar a sus hijos

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Los empleados municipales y contratistas de la Ciudad de Nueva York tendrán a partir del lunes cuatro horas de licencia paga por enfermedad por niño para vacunarlos, anunció el lunes el alcalde Bill de Blasio. El anuncio llega luego de que los CDC aprobaran la semana pasada la vacunación para niños de 5 a 11 años.

De esta manera la Ciudad de Nueva York busca garantizar que las horas de trabajo perdidas por vacunar a los menores de este grupo o acompañarlos si llegan a presentar algún síntoma sean pagadas.

“Sabemos que nuestras escuelas son seguras gracias a la vacunación. Queremos que sea realmente fácil para los padres de este grupo más joven, el de 5 a 11 años, vacunar a sus hijos”, dijo el alcalde. “Los neoyorquinos no deberían tener que elegir entre la vacuna y su sueldo. Comenzando hoy todos los empleados de la ciudad tendrán más horas de tiempo libre para que cada niño se ponga la vacuna. Estamos trabajando duro para darle este beneficio a cada residente de nuestra ciudad”.

