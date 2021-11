Arrestan tras semanas de fuga al “Pablo Escobar” de Australia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Policía australiana arrestó en la noche de este miércoles a Mostafa Baluch, un supuesto traficante de cocaína apodado por las autoridades como el ‘Pablo Escobar’ de Australia, quien se encontraba fugado de la Justicia desde el pasado 25 de octubre. La detención tuvo lugar en la frontera entre los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur.

Por: RT

El presunto narco se hallaba escondido en el maletero de un Mercedez-Benz transportado en el contenedor de un camión y fue localizado durante un control de carretera. El conductor del vehículo también fue detenido.

Actualmente, Baluch, acusado de estar involucrado en un esquema para introducir droga al país a través de Sídney, incluidos 900 kilos de cocaína procedentes de Ecuador, permanece encarcelado a la espera de la decisión judicial sobre su posible traslado al estado de Nueva Gales del Sur. El chófer del camión será imputado por encubrimiento de un fugitivo.

BREAKING | NSW’s most wanted man Mostafa Baluch is back in police custody, found in the boot of a Mercedes… inside a shipping container… on a truck headed to Queensland. He’ll face court on the Gold Coast today as NSW Police apply for his extradition @7NewsSydney pic.twitter.com/ELllgBrlV6

— Laura Banks (@laurakatebanks) November 9, 2021