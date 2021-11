Esta será la primera ciudad en crear un metaverso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las autoridades de Seúl anunciaron el pasado 3 de noviembre que la ciudad creará una plataforma de metaverso que permitirá prestar servicios públicos con la ayuda de la realidad virtual y aumentada.

Por: RT

El proyecto, valorado en 3.900 millones de wones (unos 3,3 millones de dólares), según detalla la agencia Yonhap, forma parte de un programa de desarrollo de la capital surcoreana hasta 2030 promovido por el alcalde Oh Se-hoon que busca hacer de Seúl una “ciudad emocional del futuro”.

