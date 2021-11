Revelan que Alex Saab tendría un nuevo abogado que ha defendido a paramilitares colombianos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El periodista de The Associated Press, Joshua Goodman, informó por su cuenta en Twitter sobre cambios en la defensa del colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos.

lapatilla.com

El periodista se preguntó que si Saab está cambiando de abogados, puesto que otro nombre figura en su defensa.

Goodman, resaltó que Henry Bell, quien lo respaldó en las primeras audiencias, dice que ahora es abogado solo “durante los procedimientos iniciales”.

Asimismo, destacó que el nuevo abogado se trataría de Neil Shuster, un nuevo letrado que habría defendido a “paramilitares colombianos y a agentes de Hugo Chávez”, dijo.

Entre los clientes de Shuster, figura el colombiano Diego Pérez Henao, “Diego Rastrojo”, narcotraficante que fue condenado en 2014 a 30 años de prisión por narcotráfico en un tribunal federal del sur de Florida, reseñó El Heraldo.

Is Alex Saab switching lawyers?

Henry Bell, who repped him in first hearings says he's now counsel "only" through initial proceedings.

New counsel is Neil Schuster, who has defended Colombian paramilitary warlords and Hugo Chavez's agents in the "Suitcase Spying Scandal." pic.twitter.com/TwZ28CyMNi

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 11, 2021