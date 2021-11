Régimen chavista acordó escuchar apelación de los seis exejecutivos de Citgo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El corresponsal de The Associated Press (AP), Joshua Goodman, informó este jueves que el régimen chavista acordó escuchar la apelación de los seis exejecutivos de Citgo, tras de un año de retraso.

lapatilla.com

Goodman indicó en su cuenta de Twitter, que la audiencia se realizará el próximo martes, un día después de que un panel de la ONU sobre detenciones arbitrarias discuta el caso en Ginebra.

“Después de un año de retraso, la corte venezolana acordó escuchar la apelación de 6 ejecutivos estadounidenses de Citgo detenido desde 2017 por lo que Estados Unidos dice que son cargos de corrupción falsos. La audiencia del martes tendrá lugar un día después de que un panel de la ONU sobre detenciones arbitrarias discuta el caso en Ginebra”, expresó.

After a year’s delay, Venezuelan court has agreed to hear appeal by 6 American executives from @CITGO detained since 2017 on what US says are trumped up graft charges.

Tuesday’s hearing will take place a day after case is discussed by a UN panel on arbitrary detention in Geneva

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 11, 2021