“A mí me gustan las mujeres porque uno la pasa buenísimo”: Aída Merlano sobre su sexualidad

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La influenciadora Aida Victoria Merlano volvió a causar conmoción por las picantes revelaciones que hizo acerca de su sexualidad. Mediante sus ya conocidas historias de Instagram, se refirió de nuevo al gusto que tiene por las mujeres y sus dichos se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

Por: Infobae

La barranquillera, que es hija de Aída Merlano, la excongresista prófuga de la justicia, habilitó la opción de preguntas y respuestas en su perfil de esa red social donde le contestó a varios de sus fanáticos si era verdad que había tenido sexo con tres mujeres a la vez.

Sin pelos en la lengua, como ya se ha caracterizado la creadora de contenido, respondió afirmativamente donde no solo dijo que le gusta tener encuentros de esta índole por pura ‘recocha’, sino también habló de sus fetiches a la hora de consumar sus encuentros con ellas.

“Verdadero, pero es que yo siento que a mí las mujeres me gustan como que de ‘recochita’ porque es que uno pasa buenísimo y, luego, uno se queda mirando las caras y es como: ‘Muy rico y todo, pero me quedó faltando algo’”, expresó.

Además, reconoció que no se cohíbe a la hora de tener encuentros sexuales con féminas pero que no cambia a los hombres por nada por una peculiar razón: “A mí me encanta la energía masculina, el cuerpo humano”, agregó.

En otra de sus respuestas, le contestó a uno de sus seguidores si ha enviado fotos desnuda por internet o, como coloquialmente se conoce, el pack: “Verdadero y me parece una delicia, pero hay que saber con quién hacerlo porque ese es un tema delicado que en todo el mundo no se puede confiar”.

De hecho, tras hacer esa afirmación, le lanzó un interrogante a sus seguidoras donde evidenció las sensaciones que le causan enviar sus fotos sensuales.

“Le quiero hacer una pregunta a las mujeres: a mi me pasa algo y es que a mi me alborota más tomarme la foto yo y mandarla, que recibir una foto del tipo, como que veo la foto y es mmm”, comentó.

Cabe recordar que la misma Aída Victoria ha dicho en repetidas ocasiones que es bisexual y que no le ve problema a expresar sus gustos sexuales. De hecho, aunque no dio nombres, dijo que hay varias mujeres en el país que le atraen y con quienes no dudaría en tener alguna relación.

Sus declaraciones fueron recopiladas por una cuenta de Instagram que se dedica a seguirle la pista a los famosos colombianos. En los comentarios del post se leen mensajes jocosos, de gracias y algunos hasta subidos de tono donde los seguidores de la joven expresan lo qué creen sobre lo dicho por Merlano.

No es la primera vez que Aída Victoria se refiere a sus encuentros con mujeres. Hace unas semas, también mediante su cuenta de Instagram, la influenciadora respondió a la duda de un usuario que le preguntó con cuántas mujeres ha tenido actividad sexual, a lo que respondió: “yo solo he estado con tres mujeres, pero me di cuenta de algo y es que las mujeres no me gustan por separado; como que si una mujer me suelta los perros, eso me aburre… a mí lo que me gusta es estar con una mujer y que un hombre me vea, es como el morbo de la situación lo que me gusta”, contestó la barranquillera.

En la historia donde respondió, complementó con un texto afirmando que no le divierte tener encuentros con una sola persona de su mismo sexo, señalando que, “también depende de la mujer”.