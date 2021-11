Britney Spears dice llorar de la felicidad mientras celebra el final de su tutela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Poco después de que se terminara la tutela de Britney el viernes, su abogado Mathew Rosengart le dijo exclusivamente a The Sun: “Si Britney quiere, definitivamente continuaremos con investigaciones activas sobre ciertos reclamos contra el Sr. Spears.

Por Katherin Schaffstall / The Sun

Traducción libre del inglés al castellano por lapatilla.com

“Es revelador que todavía no se echará atrás. Espero la deposición del Sr. Spears y seguir adelante”.

Continuó: “Britney sabe absolutamente que sin sus fans, este día no estaría aquí”.

“El impacto de Britney se ha mostrado en todo el mundo y gracias a ella, las personas en tutelas desde Nueva York hasta California que son abusadas por conservadores como Jamie Spears tendrán un foco de atención sobre ellos”.

“Ella le da crédito a sus fans por su libertad y está eternamente agradecida”.

El abogado concluyó: “Hoy fue un día emotivo que tardó mucho en llegar y, con el debido respeto, si me disculpan, ahora tengo una llamada telefónica muy importante y emocionante que hacerle a mi cliente”.

Tras la noticia de que la tutela había terminado, Britney se dirigió a Twitter para compartir un video de los fanáticos celebrando fuera de la corte.

Ella subtituló la publicación: “¡Dios mío, amo tanto a mis fans que es una locura! ¡Creo que voy a llorar el resto del día! El mejor día de mi vida… alabado sea el Señor… ¿puedo tener un amén? #FreedBritney “.

Good God I love my fans so much it’s crazy ??? !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen ?????? ???? #FreedBritney

?: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L

— Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021