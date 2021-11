Descubren la primera mutación del coronavirus resistente al medicamento antiviral remdesivir

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un grupo de científicos ha descubierto la primera mutación del covid-19 resistente al medicamento antiviral remdesivir, según se desprende de un estudio publicado esta semana en el servidor de preimpresión medRxiv.

Según lo reseñado por ACTUALIDAD RT, los investigadores presentaron el caso de una paciente inmunodeprimida de unos 70 años que sufre cáncer. La mujer contrajo covid-19 en mayo de 2020 y fue tratada con remdesivir.

El fármaco alivió inicialmente los síntomas de la paciente, pero fue perdiendo eficacia de forma gradual. La carga viral de la mujer volvió a dispararse pronto, durante el tratamiento y después del mismo, y siguió experimentando síntomas de la enfermedad. La paciente se recuperó unos meses después, pero solo después de recibir el tratamiento con los anticuerpos monoclonales.

“La constatación se limita a un solo caso y requiere la confirmación de su generalización en poblaciones de pacientes más amplias”, señala el estudio.

Para el análisis, los investigadores tomaron una muestra del virus de la paciente y secuenciaron su genoma, descubriendo una “intrigante mutación”, afirmó Akiko Iwasaki, de la Universidad de Yale (EE.UU.).

Our latest study is about an immunocompromised patient with persistent COVID ?? treated with remdesivir but developed resistant mutation ?? was then cured by monoclonal Ab cocktail. Study by @gandhisk @sneakyvirus1 @epidememeology @marioph13 et al. (1/)https://t.co/Q0Z0m9jeop

— Prof. Akiko Iwasaki (@VirusesImmunity) November 10, 2021