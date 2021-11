Juicio contra Alex Saab sería en los primeros días de enero de 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El corresponsal de The Associated Press (AP), Joshua Goodman, informó este martes que el juicio contra Alex Saab se realizaría el lunes 3 de enero de 2022.

lapatilla.com

Goodman compartió en su cuenta de Twitter una carta, donde se explica que la audiencia se hará en un periodo de dos semanas que comienza en dicha fecha. Sin embargo, mencionó que la misma puede cambiar a último momento, ya que los acusados solicitan con frecuencia más tiempo para evaluar pruebas y considerar un cambio de la declaración.

“Fecha de prueba para Alex Saab: 3 de enero de 2022 a las 9 AM. Pero no reserve un asiento todavía. En el sistema penal de EE.UU., los acusados solicitan con frecuencia más tiempo para evaluar las pruebas y considerar un cambio de declaración”, expresó.

Trial date for Alex Saab: Jan. 3, 2022 at 9 a.m.

But don’t book a seat yet. In the US criminal system, defendants frequently request more time to evaluate evidence and consider a plea change.

There’s also ongoing litigation about whether he’s entitled to diplomatic immunity pic.twitter.com/k5jgxU4MoO

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 16, 2021