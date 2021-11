El tráiler de Spider-Man: No Way Home revela 5 villanos de Maguire y Garfield

Posteado en: Entretenimiento, Titulares



Sony publica el nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home. La tercera salida en solitario de Tom Holland como Peter Parker será su sexta aparición en una película del MCU cuando llegue a los cines en diciembre, tras su debut en Capitán América: Civil War, sus dos anteriores películas en solitario y las dos más recientes de Los Vengadores.

Tras un breve periodo en el que parecía que el Spider-Man de Holland abandonaría el MCU, Marvel Studios y Disney llegaron a un nuevo acuerdo con Sony Pictures para la próxima tercera película en solitario.

Con información de El Farandi



Ahora titulada Spider-Man: No Way Home, la película se retoma después de los eventos de Spider-Man: Far From Home de 2019, que terminó con Peter siendo revelado al mundo como Spider-Man por J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) y siendo inculpado por el asesinato de Mysterio (Jake Gyllenhaal). Siguiendo la tradición del MCU, Spider-Man: No Way Home contará con un héroe destacado de Marvel, en esta ocasión el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch.



La película también incluirá personajes de anteriores franquicias de Spidey, como el Doc Ock de Alfred Molina y el Duende Verde de Willem Dafoe de la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire, y el Electro de Jamie Foxx de las películas de Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. En el tráiler también se confirmó la presencia del Hombre de Arena y Lagarto.



También se ha rumoreado que tanto Maguire como Garfield aparecerán en Spider-Man: No Way Home, aunque Sony y Holland han desmentido esas informaciones. En definitiva, Spider-Man: No Way Home se prepara para ser una de las películas más importantes del año.



Por ello, Sony ha publicado el nuevo tráiler de Spider-Man: No Way Home, que puede verse a continuación.

https://youtu.be/2R4e0TVSQPI