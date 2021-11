En imágenes: La impresionante migración anual de cangrejos en la Isla Navidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Millones de cangrejos rojos de la isla de Navidad (‘Gecarcoidea natalis’), en Australia, han cubierto puentes y carreteras en medio de su migración anual hacia el océano, para reproducirse. Ese recorrido en el que los crustáceos emergen de zonas boscosas, como si se tratara de una marea roja, se ha convertido en todo un espectáculo para propios y turistas.

Por RT

Su desplazamiento comienza después del inicio de la temporada de lluvias, generalmente entre octubre y noviembre. El momento exacto y la velocidad de la migración están determinados por las fases de la luna, explica Parques de Australia, la autoridad gubernamental que protege y gestiona la fauna y flora de la isla, cuyas dos terceras partes constituyen en sí un parque nacional natural.

Para proteger a los cangrejos durante su recorrido y garantizar que lleguen sanos y salvos al agua, algunas secciones de las carreteras son cerradas con antelación y se construyen puentes especiales, sobre los cuales estos animales pueden trepar y superar distintos obstáculos. Quienes quieran presenciar el fenómeno deben dejar a un lado sus coches y caminar con cuidado entre ellos, ya que suelen amontonarse.

?? Merry Crabsmas ??

The #crabcollab that 2021 has been waiting for: Christmas Island red crabs x Crab Rave ?.

Migration season means crabs are raving all over the island ??, from the heaving #crabbridge ?? to the roads.

? Chris Bray

? @NoisestormMusic & @Monstercat pic.twitter.com/AwhSocxFKR

— Parks Australia (@Parks_Australia) November 9, 2021