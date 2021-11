Experto responde: ¿Por qué “llueven” escorpiones en Egipto?

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Una plaga de escorpiones está asolando Egipto, concretamente la región montañosa de la provincia de Asuán, al sur del país. Al menos tres personas han fallecido como consecuencia de las picaduras de estos artrópodos arácnidos y cerca de 500 han resultado heridas y han tenido que ser hospitalizadas.

Por 20minutos.es

La oleada de escorpiones ha obligado a suspender las clases en colegios e institutos y a recomendar a la población de esta región que permanezca en sus hogares, tal y como confirmaban las autoridades locales este fin de semana. Pero, ¿a qué se debe esta plaga? ¿Cuál es su relación con las tormentas?

Las tormentas arrastran a los escorpiones hacia la ciudad

Las lluvias torrenciales y las inundaciones como consecuencia de las fuertes tormentas en esta provincia al sur de Egipto han hecho que los escorpiones tengan que abandonar sus nidos y buscar otras zonas en las que refugiarse.

Al tratar de huir de sus nidos, los escorpiones se dirigieron hacia zonas pobladas de la ciudad, sobre todo a las más elevadas.

Según recoge el medio egipcio Egypt Today, el profesor del Centro de Investigación Agrícola, Ahmed Rizk, asegura que las fuertes lluvias han arrastrado a escorpiones y serpientes que buscan refugio en las zonas altas de las ciudades. Por ello, la provincia de Asuán es la más perjudicada, al estar caracterizada por sus terrenos montañosos.

