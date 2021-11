Patrulla Fronteriza de EEUU rescató a una niña venezolana de cinco años abandonada en Río Bravo (VIDEO)

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos rescataron a una niña de cinco años, que fue abandonada por polleros en una isla del Río Bravo, cerca de Eagle Pass, Texas.

Por Milenio

En un comunicado, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos narró que el 13 de noviembre, los agentes se encontraron con un grupo de migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera con México.

Posteriormente, una de las migrantes informó a los agentes que su hija menor se quedó atrapada en una isla, por lo que los oficiales notificaron a la Unidad Fluvial de la Estación Eagle Pass, la cual acudió al lugar y localizó a un total de 10 indocumentados, incluida la menor.

Human smugglers are cold and calculated, often separating families for their own convenience or to gain compliance. Agents reunited a young girl with her family after a mother alerted agents that her daughter was left on an island in the Rio Grande. https://t.co/p4VkrHyZnL pic.twitter.com/PId2t8yYDJ

— Chief Patrol Agent Del Rio Texas (@USBPChiefDRT) November 16, 2021