Medios chinos publicaron presuntas IMÁGENES de la tenista Peng Shuai entre temores de su desaparición

Dos periodistas de medios oficiales chinos divulgaron este viernes y sábado imágenes donde aparece la tenista Peng Shuai, que no ha sido vista en público durante más de dos semanas, luego de que supuestamente denunciara acosos sexuales por parte de Zhan Gaoli, vice primer ministro de China entre los años 2013 y 2018.

“El ‘Moments’ de WeChat de Peng Shuai acaba de publicar las tres últimas fotos y dijo: ‘Feliz fin de semana’. Su amigo compartió las tres fotos y la captura de pantalla del ‘Moments’ del WeChat de Peng”, escribió el reportero de CGTN, Shen Shiwei, refiriéndose a una función especial de la red social china, que permite divulgar el contenido entre un grupo selecto de amigos.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu — Shen Shiwei??? (@shen_shiwei) November 19, 2021

Al día siguiente, el editor en jefe del diario Global Times, Hu Xijin, confirmó la autenticidad y la novedad de las fotografías, basándose en sus fuentes. “En los últimos días, ha permanecido libremente en su casa y no ha querido ser molestada. Pronto aparecerá en público y participará en algunas actividades”, agregó. Después, divulgó dos grabaciones donde Peng se reúne con varias personas, incluido su entrenador, en un restaurante.

“El contenido de los videos muestra claramente que fueron grabados este sábado, hora de Pekín”, afirmó Hu en la descripción.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin ??? (@HuXijin_GT) November 20, 2021

Acusación

A inicios de este mes, en las redes sociales empezó a circular la captura de una publicación de Peng en Weibo, del 2 de noviembre. En el texto se afirma que hace unos 3 años, después de dejar el Gobierno, Zhan invitó a la tenista a una cena en su casa, donde la presionó para que tuviera sexo con él.

“Esa tarde no estuve de acuerdo al principio y lloraba”, dice la publicación. Sin embargo, eventualmente la deportista aceptó tener una aventura con el político, que se desarrolló en secreto durante un año, sostiene.

This is the second clip. pic.twitter.com/BWzdBkIJ94 — Hu Xijin ??? (@HuXijin_GT) November 20, 2021

